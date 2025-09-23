DAX23.693 +0,4%ESt505.475 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.357 +0,1%Nas22.569 ±-0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,42 +0,9%Gold3.757 -0,2%
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit Verlusten

24.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 180,61 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
154,08 EUR 0,12 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 180,61 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 180,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.544.937 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 189,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 4,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 36,06 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 80,03 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Palantir gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,00 Mrd. USD im Vergleich zu 678,13 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,644 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

