Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 178,45 USD ab.

Die Palantir-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,2 Prozent auf 178,45 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Palantir-Aktie bei 177,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.214.084 Palantir-Aktien.

Bei 189,45 USD markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,16 Prozent hinzugewinnen. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 79,79 Prozent wieder erreichen.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Palantir ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 678,13 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,644 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

