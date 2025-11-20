Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag im Aufwind

DAX23.504 +1,5%Est505.622 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.125 +2,5%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1525 -0,1%Öl64,34 +1,1%Gold4.085 +0,2%
20.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 172,31 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 172,31 USD. In der Spitze legte die Palantir-Aktie bis auf 174,54 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.301.919 Palantir-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,52 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 20,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Palantir ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 725,52 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,37 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

