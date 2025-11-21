Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir zeigt sich am Nachmittag fester

Palantir im Blick

Die Aktie von Palantir zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 156,49 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 157,83 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 156,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 2.604.527 Stück.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 60,90 USD fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 156,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Palantir gewährte am 03.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 725,52 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2027 1,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

