Kursentwicklung im Fokus

23.09.25 16:10 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir macht am Nachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 185,47 USD.

Die Palantir-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 185,47 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 185,60 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 182,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.309.054 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,15 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2024 Kursverluste bis auf 36,06 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 80,56 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 678,13 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,644 USD je Aktie.

