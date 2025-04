Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 113,92 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 113,92 USD zu. Bei 114,40 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 113,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 4.029.630 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei 125,40 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2024 bei 20,50 USD. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 82,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 03.02.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 827,52 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 608,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Palantir.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,553 USD je Aktie.

