Fokus auf Aktienkurs

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Freitagnachmittag mit Verlusten

29.08.25 16:10 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 156,69 USD.

Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 156,69 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 155,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,00 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.445.700 Stück gehandelt.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,91 Prozent hinzugewinnen. Am 05.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,32 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 81,29 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.08.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Palantir hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

