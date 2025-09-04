Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks steigt am Abend

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 193,66 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 193,66 USD zu. Die Palo Alto Networks-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 196,28 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 193,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 846.440 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei 210,34 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 7,93 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 25,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus.

Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

