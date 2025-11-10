Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks gewinnt am Abend

Palo Alto Networks im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 215,84 USD zu.

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 215,84 USD. In der Spitze gewann die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 216,16 USD. Bei 214,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 448.131 Palo Alto Networks-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 223,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 3,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 49,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,81 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

