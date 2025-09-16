Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Palo Alto Networks-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 204,06 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 204,06 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 204,31 USD. Bei 203,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 224.977 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 210,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,19 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

