DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,10 +3,9%Dow44.922 ±0,0%Nas21.121 -0,9%Bitcoin97.265 +0,4%Euro1,1662 +0,1%Öl66,89 +1,4%Gold3.344 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX letztlich im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach
TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend TUI-Aktie gibt nach: Konsolidierung nach Rally - Anleger zeigen sich zurückhaltend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Index-Performance im Blick

Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

20.08.25 18:00 Uhr
Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag | finanzen.net

Mit dem NASDAQ 100 geht es am dritten Tag der Woche abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Analog Devices Inc.
198,64 EUR 1,66 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
111,20 EUR -3,80 EUR -3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
226,70 EUR -2,00 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
20,40 EUR -1,27 EUR -5,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,05 EUR 0,15 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
55,13 EUR -0,74 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
98,25 EUR -7,17 EUR -6,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
148,50 EUR -2,60 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
129,98 EUR -5,22 EUR -3,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
160,42 EUR 5,10 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
498,00 EUR 10,20 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
274,75 EUR -8,45 EUR -2,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,63 EUR -0,02 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vertex Pharmaceuticals Inc.
335,20 EUR 0,60 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.196,1 PKT -188,7 PKT -0,81%
Charts|News|Analysen

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,28 Prozent leichter bei 23.086,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,177 Prozent auf 23.343,41 Punkte an der Kurstafel, nach 23.384,77 Punkten am Vortag.

Bei 23.343,41 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 22.959,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23.065,47 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2025, den Wert von 21.367,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19.719,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23.969,27 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Analog Devices (+ 4,14 Prozent auf 239,97 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,35 Prozent auf 590,92 USD), Palo Alto Networks (+ 2,31 Prozent auf 185,75 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 1,77 Prozent auf 397,67 USD) und Microchip Technology (+ 1,65 Prozent auf 65,78 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-6,50 Prozent auf 23,67 USD), Palantir (-5,13 Prozent auf 149,65 USD), Micron Technology (-5,01 Prozent auf 115,94 USD), Arm (-3,15 Prozent auf 129,79 USD) und Tesla (-2,69 Prozent auf 320,44 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 24.288.647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,817 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,25 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Analog Devices und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Analog Devices

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Analog Devices

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:11NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:11NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen