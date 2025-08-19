Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

Index-Performance im Blick

Mit dem NASDAQ 100 geht es am dritten Tag der Woche abwärts.

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,28 Prozent leichter bei 23.086,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,177 Prozent auf 23.343,41 Punkte an der Kurstafel, nach 23.384,77 Punkten am Vortag.

Bei 23.343,41 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 22.959,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23.065,47 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2025, den Wert von 21.367,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19.719,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23.969,27 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Analog Devices (+ 4,14 Prozent auf 239,97 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,35 Prozent auf 590,92 USD), Palo Alto Networks (+ 2,31 Prozent auf 185,75 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 1,77 Prozent auf 397,67 USD) und Microchip Technology (+ 1,65 Prozent auf 65,78 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-6,50 Prozent auf 23,67 USD), Palantir (-5,13 Prozent auf 149,65 USD), Micron Technology (-5,01 Prozent auf 115,94 USD), Arm (-3,15 Prozent auf 129,79 USD) und Tesla (-2,69 Prozent auf 320,44 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 24.288.647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,817 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,25 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net