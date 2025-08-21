Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks präsentiert sich am Freitagabend fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Zuletzt ging es für das Palo Alto Networks-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 185,55 USD.

Das Papier von Palo Alto Networks legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 185,55 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 187,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 183,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 893.362 Palo Alto Networks-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 210,34 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 144,17 USD ab. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 28,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.08.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,80 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.net

