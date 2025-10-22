Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 212,15 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 212,15 USD. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 210,99 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 214,00 USD. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 554.969 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,94 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 2,66 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,17 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palo Alto Networks-Aktie 47,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Palo Alto Networks veröffentlichte am 18.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 4,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

