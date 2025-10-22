Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Palo Alto Networks im Fokus

Die Aktie von Palo Alto Networks hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Palo Alto Networks-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 214,19 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 214,19 USD an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 215,15 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie gab in der Spitze bis auf 213,20 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 214,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.009 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 217,94 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palo Alto Networks-Aktie 1,75 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,17 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 18.08.2025 äußerte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 2,54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 13.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 4,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

