Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks verbilligt sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 182,65 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 182,65 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 182,45 USD. Bei 185,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 302.637 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Bei 210,34 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 15,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 26,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,54 Mrd. USD im Vergleich zu 2,19 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie in Höhe von 3,80 USD im Jahr 2026 aus.

