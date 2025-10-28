DAX24.309 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,06 -2,6%Gold3.965 -0,6%
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks verteuert sich am Dienstagnachmittag

28.10.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 221,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
189,44 EUR 0,60 EUR 0,32%
Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 221,75 USD. In der Spitze legte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 223,49 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 221,18 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 252.480 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 223,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 0,78 Prozent niedriger. Bei 144,17 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 53,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht

mehr Analysen