Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Dienstagabend im Aufwind
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 222,68 USD zu.
Um 20:07 Uhr sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 222,68 USD zu. In der Spitze gewann die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 223,49 USD. Bei 221,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 582.130 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 223,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,36 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 144,17 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 35,26 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie.
Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,84 Prozent gesteigert.
Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q1 2026 wird am 13.11.2025 erwartet.
In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger
Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht
