Heute im Fokus
DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm
PayPal im Blick

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagmittag mit Verlusten

01.09.25 12:05 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 59,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,52 EUR -0,56 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 59,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 59,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 2.206 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,02 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,57 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren

PayPal-Aktie unter Druck: Sicherheitspanne - Lastschriften in Milliardenhöhe gestoppt

In eigener Sache

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
