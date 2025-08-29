PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagmittag mit Verlusten

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 59,56 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 59,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 59,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 2.206 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,02 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,57 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,26 USD je Aktie.

