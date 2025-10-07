DAX24.401 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.569 ±0,0%Euro1,1670 -0,4%Öl65,34 -0,3%Gold3.958 -0,1%
Aktie im Blick

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag höher

07.10.25 12:06 Uhr
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 62,86 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
62,86 EUR 1,68 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 62,86 EUR zu. Bei 62,99 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,15 EUR. Zuletzt wechselten 26.146 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 22,84 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.07.2025 vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8,36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen