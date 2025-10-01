PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Mittwochnachmittag nach

PayPal im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 57,24 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 57,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 56,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,54 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 37.231 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,22 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Aktien von Google und PayPal im Blick: Strategische Partnerschaft bei KI-Funktionen

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr bedeutet