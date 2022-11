PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Donnerstagvormittag

Die PayPal-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 81,32 EUR abwärts. Die PayPal-Aktie sank bis auf 81,00 EUR. Bei 81,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.218 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 201,70 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 59,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.06.2022 auf bis zu 64,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 25,30 Prozent Luft nach unten.

PayPal ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.806,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.238,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.11.2023 dürfte PayPal die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 3,93 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

