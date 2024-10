PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 78,45 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 78,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 78,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 367.374 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 80,61 USD markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,26 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 56,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Am 30.07.2024 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

