Blick auf Aktienkurs

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag in Grün

05.09.25 09:26 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 58,75 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 58,75 EUR nach oben. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 58,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 206 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 55,13 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

