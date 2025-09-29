PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Abend ins Minus

Kurs der PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 57,10 EUR.

Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 20:21 Uhr um 4,0 Prozent auf 57,10 EUR nach. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,94 EUR nach. Bei 59,76 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 80.859 PayPal-Aktien.

Am 17.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 58,77 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,14 Prozent.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,26 USD je PayPal-Aktie.

