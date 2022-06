PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag leichter

Die Aktie notierte um 09.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 81,92 EUR. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 81,92 EUR ein. Mit einem Wert von 81,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.268 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (264,45 EUR) erklomm das Papier am 27.07.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 69,02 Prozent zulegen. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,42 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 16,33 Prozent Luft nach unten.

Am 27.04.2022 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.483,00 USD im Vergleich zu 6.033,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von PayPal wird am 27.07.2022 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,81 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

