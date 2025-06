PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die PayPal-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 64,47 EUR.

Die PayPal-Aktie bewegte sich um 12:02 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 64,47 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 64,67 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,35 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 64,43 EUR. Zuletzt wechselten 8.105 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 90,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 40,62 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 49,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,07 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 29.04.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,76 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,74 Mrd. USD umgesetzt.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

