PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 82,16 EUR.

Das Papier von PayPal legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 82,16 EUR. Bei 82,16 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 82,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 268 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,29 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.02.2024 bei 52,01 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 36,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.10.2024 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte PayPal am 04.02.2025 präsentieren. Am 11.02.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2024 4,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

