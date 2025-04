PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 55,32 EUR nach oben.

Die PayPal-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 55,32 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 55,53 EUR. Mit einem Wert von 55,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 20.392 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 64,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 12,33 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 04.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,70 Prozent auf 8,33 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

