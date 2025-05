PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Donnerstagvormittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 64,67 EUR ab.

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 64,67 EUR abwärts. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 64,49 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,96 EUR. Bisher wurden heute 760 PayPal-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. 40,93 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 33,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 29.04.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,76 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

PayPal-Aktie fester: Kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse möglich

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: Wäre eine PayPal-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?