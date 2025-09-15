PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von PayPal zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die PayPal-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 57,03 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:46 Uhr bei der PayPal-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 57,03 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,22 EUR an. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 57,00 EUR. Bei 57,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 3.564 Aktien.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Gewinne von 59,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,26 USD je Aktie belaufen.

