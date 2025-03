PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Montagmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 63,07 EUR.

Die PayPal-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 63,07 EUR. Die PayPal-Aktie legte bis auf 63,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.999 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 30,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 52,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,85 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 04.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,33 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8,03 Mrd. USD eingefahren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,66 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

