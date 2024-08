PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag in Grün

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 72,25 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 72,25 USD zu. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 72,51 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,68 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 365.035 PayPal-Aktien.

Am 21.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,77 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 50,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 43,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte PayPal am 31.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,41 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach

Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus