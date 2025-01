PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von PayPal

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 83,58 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 83,58 EUR ab. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 83,50 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.119 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 90,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,68 Prozent hinzugewinnen. Am 08.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2024 4,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

