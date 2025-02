PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 69,17 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 69,17 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 68,85 EUR. Mit einem Wert von 69,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.897 PayPal-Aktien.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 31,76 Prozent wieder erreichen. Am 27.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,19 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,12 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,33 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

