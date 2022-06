PayPal Aktie News: PayPal am Mittag mit Kursabschlägen

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 29.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 68,09 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 68,00 EUR. Bei 68,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.061 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (264,45 EUR) erklomm das Papier am 27.07.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (67,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 27.04.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.483,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.033,00 USD erwirtschaftet worden waren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

