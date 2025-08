Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive fällt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich Peloton Interactive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 7,09 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 7,09 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,95 USD aus. Bei 7,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 184.603 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 53,71 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 60,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 08.05.2025 vor. Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,45 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 624,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 717,70 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Peloton Interactive am 07.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -0,416 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Reichlich Bewegung bei Aktien: So hat David Einhorns Greenlight Capital im vierten Quartal 2024 investiert