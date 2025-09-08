Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 7,86 USD.

Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 7,86 USD ab. Bei 7,86 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 8,02 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 190.351 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 38,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 4,19 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 46,69 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,040 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft