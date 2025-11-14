Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend freundlich

DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.976 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.091 -1,9%
14.11.25
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 7,45 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 7,45 USD nach oben. Bei 7,60 USD erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 7,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 687.018 Aktien.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,17 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 USD ab. Mit einem Kursverlust von 37,79 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 06.11.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,01 Prozent auf 550,80 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 586,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Peloton Interactive am 11.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,124 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

