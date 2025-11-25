Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 6,61 USD. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 6,61 USD. Bei 6,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.900 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 4,64 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 06.11.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,01 Prozent auf 550,80 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 586,00 Mio. USD gelegen.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q2 2026 wird am 11.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Gewinn von 0,133 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

