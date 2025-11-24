Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 6,60 USD. Zwischenzeitlich stieg die Peloton Interactive-Aktie sogar auf 6,60 USD. Mit einem Wert von 6,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 209.328 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 65,00 Prozent wieder erreichen. Bei 4,64 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Peloton Interactive ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 550,80 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 586,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,133 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie springt an: Mehr Umsatz verbucht - Erwartungen geschlagen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen