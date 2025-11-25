Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagabend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 6,75 USD.
Das Papier von Peloton Interactive konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 6,75 USD. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 6,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,61 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.148.138 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 18.12.2024 markierte das Papier bei 10,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 61,33 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit 0,00 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 550,80 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 586,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 11.02.2026 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,133 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
