Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 7,76 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 7,76 USD. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,82 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,58 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 193.287 Peloton Interactive-Aktien.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 4,19 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.08.2025 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Peloton Interactive ein EPS in Höhe von 0,026 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft