Erste Schätzungen: ALPHA BANK stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

23.10.25 06:21 Uhr
ALPHA BANK stellt voraussichtlich am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,087 EUR je Aktie gegenüber 0,060 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 564,1 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 56,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,367 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,260 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,24 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 5,02 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

