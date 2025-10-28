Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Minus

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 7,62 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 7,62 USD. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,60 USD. Bei 7,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 233.559 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 43,01 Prozent wieder erreichen. Am 05.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 606,90 Mio. USD – eine Minderung von 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 643,60 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Peloton Interactive ein EPS in Höhe von 0,066 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft