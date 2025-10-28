Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagabend mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 7,62 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 7,62 USD. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,60 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 529.168 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.12.2024 auf bis zu 10,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,01 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 USD. Mit einem Kursverlust von 39,13 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 606,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 643,60 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,066 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

