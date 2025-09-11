PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gibt am Nachmittag nach

DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.929 -0,4%Nas22.112 +0,3%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,48 +1,8%Gold3.645 +0,3%
Notierung im Fokus

12.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 143,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
122,86 EUR -0,42 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 143,55 USD. Das bisherige Tagestief markierte PepsiCo-Aktie bei 143,16 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 144,07 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 151.371 PepsiCo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 179,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2025 auf bis zu 127,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,33 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD.

PepsiCo ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 22,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 22,50 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,03 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com

