PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend mit negativen Vorzeichen

PepsiCo im Fokus

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die PepsiCo-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 141,04 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 141,04 USD. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 141,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,42 USD. Bisher wurden heute 646.809 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,43 USD) erklomm das Papier am 17.09.2024. 27,22 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,51 Prozent.

Nach 5,33 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,61 USD je PepsiCo-Aktie.

PepsiCo veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 22,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,99 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,03 USD je Aktie aus.

