DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.866 +0,1%Nas22.307 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,42 +0,8%Gold3.680 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street in Grün -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Die UMBRELLA-Strategie verstehen - Aktienauswahl, Risikomanagement und Hypervation Um 18 Uhr live: Die UMBRELLA-Strategie verstehen - Aktienauswahl, Risikomanagement und Hypervation
Warum der Euro am Montag zum Dollar etwas zulegt Warum der Euro am Montag zum Dollar etwas zulegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
PepsiCo im Fokus

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend mit negativen Vorzeichen

15.09.25 20:24 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die PepsiCo-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 141,04 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
120,08 EUR -2,08 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 141,04 USD. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 141,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,42 USD. Bisher wurden heute 646.809 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,43 USD) erklomm das Papier am 17.09.2024. 27,22 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,51 Prozent.

Nach 5,33 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,61 USD je PepsiCo-Aktie.

PepsiCo veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 22,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,99 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 5 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen