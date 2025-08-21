PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verzeichnet am Dienstagabend Verluste

PepsiCo im Blick

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 146,57 USD.

Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 146,57 USD nach. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 145,83 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,85 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 869.586 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 179,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 18,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 14,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 17.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 USD, nach 2,23 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,99 Prozent auf 22,72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 präsentieren. PepsiCo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,02 USD je Aktie belaufen.

