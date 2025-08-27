DAX24.046 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.509 -0,1%Nas21.656 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,78 ±-0,0%Gold3.407 +0,3%
Aktienentwicklung

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PepsiCo am Nachmittag auf rotes Terrain

28.08.25 16:10 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PepsiCo am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 147,33 USD abwärts.

PepsiCo Inc.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 147,33 USD. Der Kurs der PepsiCo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,88 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 141.357 PepsiCo-Aktien.

Am 06.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 179,73 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie. Bei 127,63 USD fiel das Papier am 27.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent auf 22,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 13.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

