PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Freitagabend mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von PepsiCo gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von PepsiCo legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 148,71 USD.

Das Papier von PepsiCo legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 148,71 USD. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 149,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 573.205 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 179,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 20,86 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 14,18 Prozent wieder erreichen.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,61 USD ausgeschüttet werden.

Am 17.07.2025 lud PepsiCo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,72 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 13.10.2026 dürfte PepsiCo die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren verdient